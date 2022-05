Scène de ​​​​​​​villages, tournée culturelle qui apporte de la convivialité et de la culture au cœur des villages du Brabant wallon

Dans sa chronique Outside, Caroline Veyt vous emmène dans le Brabant wallon, à la découverte de Scène de villages, un projet qui est né en 2017 déjà et qui associe 7 communes de l’Est du Brabant wallon. Le but est de ramener de la convivialité et de la culture au cœur des villages. Chaque année, ce sont les mêmes communes qui sont impliquées dans le projet, mais on change de villages, histoire que tout le monde puisse en profiter.

L’édition 2022 a commencé le 14 mai à Orp-Jauche et se refermera le 1er octobre à Hélécine ; entre les deux, plein de moments réjouissants à vivre ensemble. D’autant que cette année, on revient à la formule initiale, pas de réservation, pas de masque et aucune limitation de places !

La seconde escale de Scène de villages est prévue ce samedi 28 mai et elle se tiendra à Thorembais-Saint-Trond, sur la commune de Perwez. Comme il n’y a pas de place de village à Thorembais-Saint-Trond, l’événement aura lieu dans la Ferme du Ponceau.

Et qui dit ferme, dit animaux et les spectacles choisis pour la journée de samedi sont en lien avec cette thématique.

A 14h, vous avez rendez-vous avec le conte MIAM. L’histoire d’une petite poule rousse qui vit dans une grande ferme avec son fermier. Un jour, elle l’accompagne à la pêche, elle trouve un œuf et le couve. Et au moment de l’éclosion de l’œuf, c’est un drôle de bébé qui en sort… et il mange énormément. Un conte d’une demi-heure pour les plus de 4 ans

Vous pourrez ensuite assister à l’une des représentations de Cryptozoologie ; un spectacle d’ombres qui se déroule dans une caravane… Il y a 3 épisodes de 20 minutes autour d’une aventurière qui part à la découverte d’animaux énigmatiques…

A 16h, concert jeune public des Chèvres à pull, adressé aux plus de 2,5 ans. Le groupe propose des chansons humoristiques et interactives avec des personnages complètement loufoques…

Et puis, plus on s’approchera de la soirée, plus il y aura de musique, et pour tout public.

A 18h, pour l’apéro, vous serez accompagnés par les Barnill Brothers, aux influences folks et blues. Et à 20h, le dernier long rendez-vous de la journée, c’est En fanfare, une fanfare qui donne la pêche et qui vous entraînera sur des rythmes de New Orleans.

Il y a aussi des activités prévues comme un atelier Passe-tête, le Canaroscope ; une pêche au canard complètement décalée où les enfants doivent pédaler pour faire avancer le tapis et quand ils reçoivent un cadeau, c’est un morceau de musique ou un chant. Une balade nature dans une réserve naturelle et une balade à vélo sur la route du malt. Ce sont d’ailleurs les seules activités pour lesquelles il faut réserver sa place.

Cela promet d’être un formidable rendez-vous ! Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site du Centre culturel du Brabant wallon.