Scène de Villages repart pour une cinquième édition sur les routes du Brabant wallon

La tournée culturelle Scène de Villages revient ce 14 mai 2022 sillonner les villages du Brabant wallon, avec sept escales au programme ! Depuis 2017, les festivités font état d’un grand succès, avec d’impressionnants chiffres au compteur : 28 escales dans la Hesbaye brabançonne, 150 spectacles et animations et près de 12.000 spectateurs et spectatrices. Pour cette cinquième édition, c’est le village d’Orp-Jauche qui accueille en premier lieu les réjouissances…

Une cinquième édition qui sera sans limitations de places, sans masques et sans réservations ! L’objectif poursuivi étant la convivialité et l’accès à la culture pour tous, les éléments clés du projet retrouvent ici tout leur sens. Au programme : le temps d’une après-midi et d’une soirée, Scène de Villages anime les localités en proposant toutes sortes d’animations culturelles.