"Scène de villages" en tournée dans le Brabant wallon pour une 6e édition

Du 20 mai au 30 septembre 2023, "Scène de villages" sillonnera à nouveau l’est du Brabant wallon pour s’installer sur les différentes places de villages et espaces publics. Le temps d’une après-midi et d’une soirée, sept villages de la Hesbaye brabançonne accueilleront une escale de la tournée culturelle itinérante. Chaque halte proposera des spectacles et des activités différentes et est construite en collaboration avec les acteurs culturels et sociaux du territoire.

Depuis 2017, la tournée culturelle "Scène de villages" anime les villages de l’est du Brabant wallon. Variant d’une escale à l’autre, des spectacles d’art de la rue, de cirque, de théâtre, de danse, de musique composent une programmation à destination d’un public familial. Les communes sont les mêmes chaque année, cependant les lieux et des villages diffèrent à chaque édition. Le projet entend bien toucher les habitants chez eux, dans leur lieu de vie, ainsi que collaborer avec différents comités de quartiers ou associations locales pour mettre en place l’événement.

En investissant l’espace public avec une programmation culturelle, Scène de villages entend bien mettre en valeur le patrimoine local et ses producteurs, et artistes, traditions et bâtiments. "Scène de villages" a à cœur de s’inscrire dans la vie du village qui l’accueille et de mettre la lumière sur le folklore du lieu de halte. En proposant des événements gratuits directement chez les habitants, Scène de villages se veut être un moteur de rencontre entre voisins et tient à contribuer à l’accès à la culture pour tous.