Scène de chaos au Tour de Bretagne : une route boueuse provoque une énorme chute collective

Les images font froid dans le dos. Dimanche, la 6e étape du Tour de Bretagne reliant Chateaubriand (Loire-Atlantique) à Plancoët (Côtes d’Armor) a été neutralisée puis annulée après une énorme chute collective survenue à 80 kilomètres de l’arrivée. Quasiment tout le peloton est allé au tapis alors que les coureurs roulaient à plus de 60 km/h. La cause de cette chute ? Une route extrêmement boueuse et glissante.

"C’était un moment que je n’oublierai jamais. Une chute incroyable, un bain de boue de 20 mètres. On est que quatre coureurs à ne pas être tombés. Voir 100% du peloton s’effondrer, c’était impressionnant. Un motard nous avait annoncé le danger, on ne peut rien dire, mais ça fait peur…", a expliqué le coureur suisse Simon Pellaud, en tête au classement général, au micro de France 3 Bretagne.

Au total, plus de 50 coureurs ont mordu la poussière. Quatre d’entre eux ont été transférés dans les hôpitaux les plus proches. Malgré le chaos, le Tour de Bretagne a bel et bien repris ce lundi.