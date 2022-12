Scénario incroyable : La Corée du Sud bat le Portugal, se qualifie et renvoie le Ghana et l’Uruguay à la maison

La Corée du Sud y a cru jusqu’au bout et grâce à un but dans le temps additionnel qui lui donne la victoire face au Portugal, les Coréens passent en 1/8e. L’Uruguay et le Ghana sont éliminés.

Dans un match où la Corée est obligée de s’imposer tout en attendant le résultat de Ghana – Uruguay, la Corée du Sud débute très mal. Menés 0-1 après cinq minutes de jeu via Horta, les Coréens vont cependant pousser pour revenir au score. Si la Corée voit un premier but annulé pour une position de hors-jeu, elle va cependant égaliser à la 28e via Kim Young-gwon sur phase arrêtée.

Le match part dans tous les sens et les deux équipes se procurent quelques occasions dont une tête de Ronaldo qui passe à côté. Mais le score est toujours de 1-1 à la mi-temps.

Le Portugal reprend la 2e mi-temps en monopolisant le ballon. Les occasions se font attendre et l’entraîneur portugais en profite pour faire entre du sang frais avec 3 joueurs à la 65e et fait sortir Ronaldo.

La Corée du Sud tente de pousser pour passer devant, mais Hwang et Son loupent le but. Le Portugal tient bon et tente même de reprendre l’avantage avec Leão puis João Palhinha, qui voient leurs tirs renvoyés par la défense sud-coréenne.

Et alors qu’on se dirige vers un partage et une élimination de la Corée du Sud, Lee Kang-in délivre son équipe et permet aux Coréens de se qualifier pour les 1/8e de finale. Car dans l’autre match, l’Uruguay a gagné face au Ghana mais ne passe pas à cause du nombre de buts inscrits.