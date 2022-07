Scénario fou sur les pavés : Clarke vainqueur à Arenberg, van Aert reste en jaune, Roglic perd beaucoup de temps

Simon Clarke (Israel-Premier Tech) a remporté la cinquième étape du Tour de France 2022 qui reliait Lille Métropole à Arenberg porte du Hainaut. Entre le panache de Pogacar et les malheurs de Jumbo-Visma, les 157 kilomètres de cette étape disputée sur les pavés du nord ont offert un scénario fou. Wout van Aert, malchanceux, s'est mis au service de Jonas Vingegaard mais il a tout de même sauvé son maillot jaune.



Le double vainqueur de la Grande Boucle s'est montré offensif sur un terrain où on ne l'attendait pas vraiment. Le Slovène a finalement grappillé ... 13 secondes sur Vingegaard. Beaucoup d'effort pour peu de résultat, à cause ou grâce - selon le camp dans lequel on se place - à l'énorme travail de van Aert.

On assiste à un peu plus de bagarre pour prendre l’échappée que ces derniers jours. Elle se constitue en deux temps. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert), Edvald Boasson Hagen (TotalEnergie) et l’inévitable Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) partent en éclaireurs. Le trio est rejoint par Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) et Alexis Gougeard (B&B Hotel). Ce groupe prend le large.