Scénario fou en Bundesliga : Dortmund laisse filer le titre, le Bayern Munich de nouveau champion d’Allemagne

Les supporters tant de Dortmund que du Bayern sont passés par toutes les émotions ce samedi après-midi. Après la défaite surprenante de la semaine dernière pour Munich, Dortmund avait son sort entre les mains. Une victoire face à Mainz et leur neuvième titre national s’offrirait à eux. Les Bavarois quant à eux, devaient l’emporter et espérer un faux pas de leur rival.

Pour Dortmund, tout commençait mal avec une très mauvaise première mi-temps et deux buts encaissés. Un score de 0-2 à la pause, avec un penalty manqué par Haller entre les deux buts adverses et un autre qui aurait dû être accordé au Borussia. Mais également peu de raisons de croire à un renversement de la situation vu ce qu’ils avaient affiché en première période.

En face, Munich menait au score 0-1 au retour aux vestiaires avec un but de Kingsley Coman. En bonne posture, mais pas complètement à l’abri donc.

Mais à l’heure de jeu, Edin Terzic faisait monter Julien Duranville et Giovanni Reyna qui changeaient la physionomie de la rencontre. Un changement concrétisé par le but de Raphael Guerreiro à la 69e minute. Il fallait encore deux buts pour croire au titre.

Si le but égalisateur peinait à arriver à Dortmund, il tombait par contre en faveur de Cologne contre le Bayern à la 81e et offrait par la même occasion le titre aux Borussen.

C’était l’euphorie dans le mur jaune au Westfalenstadion, mais c’était également sans compter sur Musiala, buteur providentiel du Bayern à la 89e minute. L’égalisation de Sule à la 96e minute pour Dortmund n’y changeait rien.

Le Bayern Munich décroche son 33e titre de champion d’Allemagne, une déception immense pour le Borussia qui a laissé filer une occasion en or d’étoffer son palmarès. Dortmund et Munich terminent tous deux avec 71 unités. Mais Munich a inscrit 92 buts (contre 38 encaissés) alors que Dortmund a marqué 83 buts (et encaissé à 44 reprises). Une fin de championnat absolument ahurissante qui rendra la peine des Borussen d’autant plus grande.