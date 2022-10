Scénario complètement dingue en Bolivie : 5 cartons rouges, 8 buts et 20 minutes de temps additionnel !

Les supporters qui ont assisté à la rencontre entre The Strongest et Bolivar, en Bolivie, en ont eu pour leur argent! Ces deux équipes se sont livré un duel dantesque jeudi soir, à l'occasion de la 22e journée du championnat bolivien.

Si The Strongest, le leader, a rapidement pris les devants jusqu'à mener 3 buts à 0 à l'heure de jeu, les visiteurs, troisièmes, n'ont jamais abdiqué et sont parvenus à revenir au score en inscrivant notamment deux buts dans les derniers instants du temps réglementaire (3-2 à la 87' puis 3-3 à la 90').

L'arbitre, qui prenait visiblement plaisir à siffler la rencontre, a alors laissé les 22 acteurs disputer... vingt minutes de temps additionnel. Au cours de cette longue période, l'arbitre a distribué 5 (!) cartons rouges et les deux équipes ont encore marqué un but pour fixer le score à 4-4. Le dernier but de la partie a été inscrit sur penalty à la 110e minute (90+20') par Enrique Triverio, attaquant de The Strongest, devant un public déchaîné.