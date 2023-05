Scarlett Johansson parle avec émotion de l'accident de Jeremy Renner : "Je ne savais pas si j'allais le revoir un jour"

Le 1er janvier dernier, Jeremy Renner était victime d’un grave accident qui a failli lui coûter la vie. Ecrasé par une déneigeuse, il a subi plusieurs opérations pour tenter de réparer plus de 30 fractures. Une grande peur pour l’interprète de Black Widow de voir disparaître son collègue le plus proche des Avengers, Hawkeye.

Au-delà d’être des super-héros à l’écran, les deux acteurs sont aussi amis proches dans la vie.

Scarlett Johansson était accompagnée de Chris Evans (Captain America) lorsqu’elle a été rendre visite à son ami à Los Angeles quelques semaines après l’accident.

"Honnêtement, j'étais tellement heureuse de le voir. Je ne savais pas si j'allais le revoir un jour" a-t-elle avoué au magazine Variety, avant d'ajouter : "Non seulement j'étais contente de le voir, mais en plus, il semblait tellement épanoui mentalement. C'est une personne très spirituelle de manière générale et très émouvante. Et ça se voit dans son travail, ça se ressent. Il a une telle profondeur en lui". Elle explique qu'ils ont beaucoup ri, qu'il était plein de vie et de lumière.

Des rires dont se souvient aussi Chris Evans : "Beaucoup de rires, de sourires et de câlins. On peut faire confiance à Jeremy pour retourner une situation potentiellement tragique et la transformer en quelque chose d'aussi inspirant".

Scarlett Johansson tournait le film "Project Artemis" avec Channing Tatum lorsqu'elle a appris l'accident de Jeremy Renner. "J'étais vraiment bouleversée", se souvient-elle. Puis quand elle a su que son pronostic vital n'était plus en danger, elle a rigolé avec les autres Avengers dans leur groupe de conversation : "Quand il a eu son accident, on s'est dit : "OK, là, tu nous as tous battus". C'est tout, tu as gagné. C'est un vrai truc de super-héros"

L'acteur s'est rétabli assez rapidement et a même pu célébrer la récente première de sa série "Rénovations sur mesure avec Jeremy Renner". Il a également récemment publié une vidéo Instagram de lui faisant de l'exercice.