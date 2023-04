Scarlett Johansson a tenté Instagram pendant 3 jours : voilà pourquoi elle a détesté

Pendant des années, Scarlett Johansson affirmait haut et fort qu’elle n’irait jamais sur les réseaux sociaux. Elle a avoué dans le podcast du “The Skinny Confidential Him & Her” qu’elle avait déjà installé Instagram, mais qu’elle s’en était vite débarrassée.

"Vous ne me verrez probablement jamais dessus", avait-elle déclaré de façon catégorique à Femme Actuelle en 2013. Mais comme le relève IndieWire, l’actrice a fini par céder… pendant trois jours, avant de tout désinstaller.

"J’ai passé 20 minutes à regarder la page Instagram de quelqu’un qui travaillait pour un de mes amis. Je me suis dit, ok, maintenant, je sais que tu as un pitbull, deux filles et que vous vivez à Burbank", a-t-elle expliqué. Elle se souvient du temps qu’elle a perdu en faisant ça et surtout de la sensation que ça lui a laissée : "Je me suis rendu compte que je venais de perdre 17 minutes de mon temps. J’avais l’impression qu’il fallait que je déménage en Californie, que je prenne cette race de chien et que je change tout dans ma vie". Elle s’est sentie submergée, comme si elle passait à côté de sa vie.

Elle l’admet : elle n’est pas faite pour les réseaux sociaux. "Je n’y arrive pas. Mon ego est trop fragile, c’est trop compliqué à gérer pour moi. Mon cerveau est trop fragile, je suis un peu comme une fleur délicate", a-t-elle confié.

Désormais, Scarlett Johansson les utilise uniquement pour promouvoir sa marque de skincare et lire les commentaires des clients. Elle avoue tout de même souvent perdre son temps sur TikTok : "C’est vraiment amusant. Chaque fois que je suis dessus, au bureau, je deviens un enfant de trois ans avec le téléphone de sa mère et je suis complètement absorbée par les vidéos".