Scarlett Johansson a fait l'objet d’hypersexualisation en début de carrière et elle pense savoir pourquoi

Scarlett Johansson s’est confiée au micro de Armchair Expert, le podcast de Dax Shepard, au sujet de l’hypersexualisation dont elle a fait l'objet au début de sa carrière.

Même si la star de Black Widow a été élue l’actrice la mieux payée au monde pendant deux années consécutives et que tout semble lui sourire, son début de parcours n’a pas été des plus faciles. Notamment pour des questions d’images et de l’utilisation de son corps. En effet, Scarlett confie lors de l’interview qu’elle a raté plusieurs rôles à cause de l’image que les gens avaient d’elle, c’est-à-dire d’une femme sexy alors qu’elle n’était encore qu’une adolescente. "Je suis devenue en quelque sorte un objet et j’ai été cataloguée de cette manière" explique l’interprète de Lucy. "J’avais l’impression de ne pas recevoir d’offres de travail pour des rôles que je voulais faire. Je me souviens m’être dit : je crois que les gens pensent que j’ai 40 ans".

Plusieurs facteurs ont provoqué cette hypersexualisation. Tout d’abord son jeune âge: elle a fait irruption dans l’industrie du cinéma à 9 ans avec le film North de 1994. Ensuite, à 14 ans, elle a joué le rôle de Grace dans le film L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux. Une autre raison était les rôles qu’on lui donnait. Par exemple, à 17 ans, lorsqu’elle s’est fait connaître du grand public, elle jouait un personnage de cinq ans son aîné dans Lost in Translation, le film de Sofia Coppola. C’est ce qu’explique Scarlett: "Comme tout le monde pensait que j’étais plus âgée et que je jouais depuis longtemps, je me suis retrouvée coincée dans cette chose hypersexualisée bizarre ". Un constat qui avait même remis en question son choix de carrière.