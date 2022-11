Scargo, une nouvelle plateforme pour investir dans l’immobilier à partir de 100 euros

Le but de François Kiesecoms était de "démocratiser l’investissement immobilier". Sa plateforme propose d’investir à partir de 100 euros. Concrètement, Scargo recherche des biens qui peuvent générer des revenus locatifs, les achète et ensuite les propose en ligne. Scargo prend donc en charge l’achat et les frais et est le propriétaire officiel du bien.

Il est possible d’investir entre 100 et 5000 euros par bien. En prenant l’exemple du premier bien proposé à la vente mercredi, M. Kiesecoms explique qu’en investissant "1000 euros, on obtient un rendement de 88 euros par an, partagé entre le loyer (environ 46 euros par an) et la plus-value générée sur le bien".

En investissant via Scargo, on devient détenteur d’un certificat immobilier, soit un titre de créance qui permet de toucher à la fois une partie des revenus locatifs – au prorata de l’investissement – mais également de la plus-value générée en cas de revente du bien.

"La différence avec l’investissement en action immobilière est que l’investisseur peut choisir le bien dans lequel il place son argent", explique M. Kiesecoms.