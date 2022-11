Scandalisés par une campagne Balenciaga, des internautes se filment en train de jeter leurs vêtements de la marque.

Balenciaga n'échappera pas au bad buzz. La campagne publicitaire de la marque présentant des enfants tenant des peluches habillées avec des tenues inspirées du sadomasochisme, a choqué Internet. La polémique a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, à l'aide de vidéos devenues virales accusant la marque de pédopornographie et condamnant le silence de Kim Kardashian, égérie de la marque.

La femme d'affaires et star de la télé-réalité a fini par s'exprimer sur ses réseaux sociaux. Elle y explique les raisons de son silence et condamne la campagne de la marque. Malgré tout, Kim Kardashian n'a pas décidé de rompre sa collaboration avec Balenciaga : "Je suis restée silencieuse ces derniers jours non pas parce que je n'ai pas été dégoûtée et indignée par les récentes campagnes de Balenciaga mais parce que je voulais avoir l'occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela a pu se produire. [...] Quant à mon avenir avec Balenciaga, je suis en train de réévaluer ma relation avec la marque en me basant sur leur volonté d'accepter la responsabilité de quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire et les actions que j'attends d'eux pour protéger les enfants".