Scandale Pegasus : un documentaire révèle les coulisses de l’enquête

"On peut pénétrer dans le téléphone de n’importe qui dans le monde, et sans que personne ne surveille". Paul Lewis dirige le pôle investigation du Guardian. En 2020, lui et ses collègues participent au Projet Pegasus, l’enquête du consortium de médias internationaux sur un logiciel espion. Pegasus est un logiciel capable de pirater tout smartphone Android ou iOS. Une fois installé, il peut accéder au microphone et à la caméra du téléphone pour regarder et écouter en temps réel les appels, lancer l’enregistreur audio ou la géolocalisation. Le logiciel peut aussi avoir accès aux messages, photos, mots de passe. Le logiciel a été créé par l’entreprise israélienne NSO group.

L’activité principale de la société est de trouver les failles. Ils prennent un tel comme l’Iphone, où les meilleurs ingénieurs au monde ont travaillé et ils trouvent une méthode pour le pirater. Amitai Ziv, journaliste israélien,

L’enquête sur Projet Pegasus débute lorsqu’une fuite de données indique au site Forbidden Stories, que 50.000 numéros de téléphone seraient des cibles potentielles du logiciel. Lorsqu’il a appris le nombre de téléphones surveillés, Paul Lewis est "tombé à la renverse". L’investigation révèle en 2011 que onze États ont utilisé Pegasus pour espionner le téléphone de chefs d’État, d’opposants politiques, de journalistes ou de militants des droits de l’homme.

Le documentaire Pegasus, un espion dans votre proche dévoile les coulisses du scandale mondial. Des journalistes français, israéliens, anglais ou brésiliens défilent devant la caméra pour retracer l’enquête minutieuse qui a été menée pendant plusieurs mois. Le film dénonce les dérives autoritaires d’une telle technologie et les conséquences sur la vie privée des citoyens.

Pegasus, un espion dans votre poche, un documentaire à ne pas manquer le 29 mars dans #Investigation sur La Une à 20h20, et en replay sur Auvio.