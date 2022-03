Scandale Koh-Lanta : le rôle essentiel qu’ont joué les réseaux sociaux

La nouvelle saison a commencé en février, mais tout le monde a encore en tête celle de l’année passée. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, tout internet s’est emballé en 2021 sur l’affaire des tricheries à Koh-Lanta. Comment les réseaux ont-ils modifié le cours d’une téléréalité. L’Internet Show revient sur le scandale qui a affolé la toile.

Fin août 2021, des millions de téléspectateurs découvraient la vingtième saison de Koh Lanta. Et ce n’est pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit d’une saison anniversaire pour les vingt ans de l’émission. Au programme : tous les meilleurs candidats de l’histoire du jeu, des exploits, des trahisons, bref des grands moments de télé.

Jusqu’à l’affaire Teheiura… le mythique aventurier aurait bénéficié d’un steak frites légumes. Toute cette affaire sort au grand jour grâce aux réseaux sociaux et à Michael Zoltobroda, journaliste pour le quotidien français Le Parisien. La tricherie est avérée et le candidat s’excuse platement sur les réseaux.

L’histoire ne s’arrête pourtant pas là car en réalité, il n’y a pas que Teheiura qui aurait triché. Laurent et Claude, deux figures emblématiques, sont également accusés. Rapidement, Teheiura est oublié et les réseaux sociaux s’acharnent désormais sur Laurent et Claude. Michael Zoltobroda révèle les informations au fur et à mesure, les infos du Parisien sont béton, recoupées, le buzz est intégral.

On ne compte plus les milliers de contenus publiés sur les réseaux, où il y a clairement eu plus de rebondissements que dans les épisodes de Koh Lanta. La puissance d’Internet est telle que la productrice de l’émission, Alexia Laroche Joubert, est tenue de s’expliquer sur le fiasco de cette finale. Un coup de chaud pour Koh-Lanta qui assure avoir pris de nouvelles mesures pour s’assurer qu’il n’y ait plus de triche. C’est tout le mal qu’on leur souhaite pour la 21e saison.

