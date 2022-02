Scandale du logiciel Pegasus : vers une commission d’enquête au Parlement européen

Les différents groupes politiques du Parlement européen discuteront mercredi de la mise sur pied d’une commission d’enquête consacrée au scandale du logiciel Pegasus, qui serait formalisée lors d’une prochaine plénière en mars.

"Il faut voir quels gouvernements utilisent de tels logiciels, à quelle fin et avec quels résultats", a indiqué mardi, en marge d’un débat sur ce sujet, l’élue belge Ecolo Saskia Bricmont (groupe des Verts/ALE), qui entend jouer un rôle proéminent dans cette probable future commission d’enquête.

En Europe, des personnalités politiques de Pologne et de Hongrie ont déjà admis que leurs gouvernements respectifs avaient utilisé le logiciel espion développé par le groupe israélien NSO.

Les principaux groupes politiques du Parlement européen (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, mais aussi La Gauche) souhaitent désormais une telle commission d’enquête. Après discussion en conférence des présidents ce mercredi, il est donc très probable qu’elle soit avalisée début mars (en conférence des présidents puis en plénière).

Mais il y a encore débat sur l’étendue de son champ d’action, qui pourrait être limité aux compétences de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (commission LIBE) ou être bien plus large, englobant également les compétences des commissions droits de l’homme (présidée par la Belge Marie Arena) et affaires étrangères, selon Saskia Bricmont.