Scandale du chat maltraité : Kurt Zouma annoncé titulaire mais finalement absent avec West Ham contre Leicester

Le défenseur international français Kurt Zouma a été dans un premier temps annoncé titulaire dimanche dans l'équipe londonienne de West Ham malgré l'indignation en Grande-Bretagne suscitée par une vidéo dans laquelle il maltraite un de ses chats.

Sa présence n'était pas une surprise, puisque l'entraîneur David Moyes avait indiqué vendredi qu'il était "disponible pour jouer contre Leicester" lors de la 25ème journée de Premier League. Il avait souligné que c'était une décision prise par tout le club.

Finalement, le joueur est absent, après avoir déclaré forfait durant l'échauffement.

Mais la présence du joueur de 27 ans sur le terrain contre Watford, mardi dernier, quelques heures après la diffusion de la vidéo dans laquelle il donnait un coup de pied à son chat, lui jetait une chaussure et le giflait alors qu'il avait trouvé refuge dans les bras d'un enfant, a provoqué un tollé en Grande-Bretagne et en France.

Lors du match, il avait été conspué par les supporters adverses, mais aussi quelques-uns de West Ham. Lorsqu'il s'était plaint de douleurs après une faute adverse, une partie du public avait chanté: "Voilà ce que ton chat ressent".

L'entraîneur des Hammers avait défendu sa décision en expliquant qu'il avait besoin de ses meilleurs joueurs, le club londonien étant à la lutte pour une qualification en Ligue des champions.

West Ham avait condamné les actions de Zouma et lui avait infligé une amende d'un montant de 300.000 euros, la plus lourde possible, qui sera reversée à une association de protection des animaux. Le joueur devrait suivre une formation sur le bien-être animal.

Kurt Zouma avait aussi été lâché par l'équipementier sportif Adidas, qui avait rompu le contrat le liant au joueur.

La RSPCA (la SPA locale) et la police de l'Essex enquêtent encore sur l'incident, et le chat de Zouma a été pris en charge par l'organisme de protection des animaux pour vérifier son état de santé.

Plus de 330.000 personnes ont signé une pétition en ligne demandant que Zouma soit poursuivi en justice.

L'attitude de West Ham tranche toutefois avec celle du club de 5e division de Dagenham and Redbridge qui a, lui, suspendu le frère de Zouma, Yoan, qui aurait filmé la vidéo, jusqu'à la conclusion de l'enquête.