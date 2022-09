Scandale des écoutes en Grèce : un ex-ministre grec dénonce une"tentative" de surveillance de son téléphone

Le logiciel Predator infecte les téléphones via des liens envoyés avec des numéros de téléphone figurant dans les contacts de la personne et permet d'accéder aux messages, mêmes cryptés, aux photos mais aussi d'activer le micro et la caméra à distance.

"La tentative de mise sous écoute de mon téléphone portable est liée à mon activité politique, à ma qualité de responsable des questions de protection du citoyen, et donc des affaires liées au renseignement au sein de mon parti", a estimé Christos Spirtzis dans une déclaration à la presse devant la Cour suprême, qui enquête depuis le mois d'août sur le scandale des écoutes en Grèce. "Combien de députés, d'hommes politiques, de journalistes, de citoyens sont surveillés, M. Mitsotakis?", a demandé le député de gauche, a-t-il déclaré. "Cela nous rappelle les moments les plus obscurs de notre histoire politique", a-t-il ajouté.