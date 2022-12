Scandale de corruption au Parlement européen : "Je crains que cela ne soit plus grand que ça", affirme un député écologiste

Ce matin dans le Soir est raconté le week-end de folie pour les services du parquet fédéral et de la police fédérale, avec parfois des personnes qui tentent de s’enfuir avec des valises remplies de billets de banque. Des scenarii parfois surréalistes. "Oui, si on fait référence à la perquisition et à l’interpellation, qui n’était pas prévue au programme, de l’eurodéputée Eva Kaili. Effectivement, son propre père a été observé et finalement intercepté en train de sortir de son hôtel bruxellois avec une valise remplie de billets. C’est donc ce qui a constitué le flagrant délit pour le juge d’instruction et pour les enquêteurs, qui ont finalement pu perquisitionner la résidence, le domicile de madame Kaili et tomber à nouveau sur des sacs remplis de billets" explique Louis Collard.

Au cœur de l’enquête, un homme. Ancien député européen, Pier Antonio Panzeri serait à la tête de cette organisation criminelle présumée. "Avec mon collègue de Knack, Kristof Clerix, et mon collègue du Soir, Joël Matriche, on est effectivement en mesure d’affirmer que Pier Antonio Panzeri est considéré par les enquêteurs comme la tête de pont de cette organisation criminelle présumée. Il était la cible principale, mais il n’est pas le seul. Son acolyte, le compagnon de madame Kaili, monsieur Giorgi, un autre ressortissant italien et assistant parlementaire au sein du Parlement européen, était aussi l’un des responsables présumés de l’organisation".