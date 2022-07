Scandale dans les "Ehpad" en France : Orpea change de gouvernance pour tenter de tourner la page

Secoué depuis janvier par un scandale visant ses pratiques, Orpea tient jeudi son assemblée générale, l’occasion pour le groupe de maisons de retraite de tenter de convaincre ses actionnaires et le grand public qu’il a tiré les leçons de cette crise.

Les actionnaires se réuniront à Paris pour la première fois depuis la publication du livre-choc "Les Fossoyeurs" qui a sérieusement écorné le modèle, les pratiques et aussi l’image d’un groupe présent dans 23 pays et qui gère plus de 350 établissements pour personnes âgées dépendantes en France.

Emmanuel Macron avait ainsi jugé "choquantes, bouleversantes" les révélations de l’enquête journalistique.