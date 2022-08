Scandale d’espionnage en Grèce : Le Premier ministre reconnaît "une erreur" du renseignement

Vendredi, la démission du chef de l’EYP, Panagiotis Kontoleon, a été précédée de quelques heures par celle de Grigoris Dimitriadis, secrétaire général des services du Premier ministre et neveu de ce dernier, mis en cause par les sites d’investigation Reporters United et le quotidien grec Efimerida ton syntakton (Efsyn, gauche) pour ses liens présumés avec une société de commercialisation du Predator en Grèce.

Ces sites d’investigation ainsi que le site Inside Story ont ces derniers mois publié une enquête sur des surveillances présumées en Grèce.

En avril Thanasis Koukakis, journaliste grec spécialisé en affaires financières avait saisi la justice, dénonçant l’attaque de son téléphone par Predator.

Et en février, l’écoute présumée par l’EYP d’un autre journaliste grec d’investigation sur les questions migratoires, Stavros Malichudis, a été portée devant la cour suprême.

Des syndicats de journalistes ont critiqué cette situation, rappelant la dégradation de la liberté de la presse en Grèce.

Jusqu’aux démissions de vendredi, le gouvernement avait nié "toute implication de l’Etat".

"Le Premier ministre n’a pas expliqué pourquoi l’EYP a décidé une telle action sans précédent", a réagi le principal parti d’opposition Syriza (gauche radicale), après l’allocution du Premier ministre.