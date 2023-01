Scandale Cum-ex : la justice allemande perquisitionne BNP Paribas

Les locaux de la filiale allemande de la banque BNP Paribas ont été perquisitionnés mercredi à Francfort dans le cadre de l’enquête sur la tentaculaire affaire de fraude fiscale "Cum-ex", a-t-on appris auprès du groupe et de la justice.

Le parquet de Cologne "perquisitionne actuellement les locaux de BNP Paribas Allemagne à Francfort dans le cadre des enquêtes en cours sur les transactions Cum-ex", a indiqué une porte-parole de la banque dans un communiqué transmis à l’AFP.

Jusqu’à présent, la justice a aussi perquisitionné à Francfort le géant allemand Deutsche Bank et les établissements étrangers Barclays Bank, Bank of America Merril Lynch, Morgan Stanley et JPMorgan Chase. Les perquisitions qui ont débuté mardi visent "58 suspects qui travaillent ou travaillaient" dans des entités appartenant à la banque BNP Paribas, a indiqué le parquet de Cologne dans un communiqué distinct. Dans ce cadre, "des domiciles privés" situés "en Hesse, en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat" sont également visités, a-t-il ajouté. Les mesures "sont liées aux transactions Cum-ex qui font l’objet de la procédure et aux modèles d’évasion fiscale connexes", selon la même source.