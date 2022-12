Scandale au Parlement wallon : Jean-Claude Marcourt démissionne du Bureau du Parlement de Wallonie, Manu Disabato annonce aussi son retrait

Au Parlement wallon, il fallait trouver une porte de sortie sans que ceux qui démissionnent ne donnent l’image d’être coupables. Finalement, Jean-Claude Marcourt, président du Parlement et du Bureau qui, jusqu’ici, refusait l’idée même d’une démission a accepté de faire un pas de côté.

C’est via les réseaux sociaux que Paul Magnette, président du parti socialiste (PS) l’a annoncé :"Je salue la décision de @jcmarcourt de démissionner afin de rendre possible le renouvellement du Bureau du Parlement de Wallonie. Cet acte était nécessaire pour rétablir la crédibilité de l’institution et restaurer la confiance entre les citoyens wallons et leurs élu(e) s."