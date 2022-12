Scandale au Parlement wallon : à quoi sert le Bureau politique du Parlement ?

Le Bureau – dont les réunions se déroulent à huis clos – règle les questions administratives et financières concernant les députés ainsi que les questions administratives, financières et judiciaires concernant l’organisation interne du Parlement wallon, son administration et ses organes.

Depuis le 13 septembre 2019, il est composé du président Jean-Claude Marcourt (PS), de la vice-présidente Jacqueline Galant (MR), du vice-président Manu Disabato (Écolo) et des secrétaires Sybille Coster-Bauchau (MR) et Sophie Pécriaux (PS). Cette dernière a annoncé sa démission ce vendredi.

Le Bureau nomme par ailleurs les membres du personnel du Parlement wallon à l’exception du greffier.