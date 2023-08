Scandale à la Cour de France : "La guerre des trônes" revient sur le mariage controversé de Louis XV

La saga de "La guerre des trônes" se poursuit ce vendredi sur La Une, avec un épisode consacré à Louis XV, ce roi bien-aimé du peuple français, dont les amours n’allaient pas tarder à bouleverser l’échiquier politique européen.

À la mort de Louis XIV, son arrière-petit-fils Louis XV n’a que 5 ans. Pendant les années qui suivent, c’est donc Philippe d’Orléans, le neveu du Roi Soleil, qui gouverne à sa place en tant que Régent. Mais sept ans plus tard, l’heure est venue pour le jeune Louis XV de prendre ses responsabilités et de monter sur le trône, afin d’exercer le pouvoir qui lui a été légué. Sacré roi à seulement 12 ans, il est reconnu majeur quatre mois plus tard, au lendemain de son treizième anniversaire.