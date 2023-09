Scandale à Disneyland : Pluto et Minnie twerkent sur TikTok et font le buzz

On voit toutes sortes de choses sur TikTok. Recettes de cuisine, tutoriels de maquillage, récap des vacances, étalage de sa vie perso… Mais aussi des vidéos plus étranges, où l’on voit des employés de Disneyland en train de twerker dans leurs costumes.

Déguisés en Pluto, Minnie, ou encore Kylo Ren, ils s’amusent à se filmer et défient Disney en postant leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Plus que le twerk, on voit aussi Minnie en train de danser sur Mickey, ou Nick Wilde de "Zootopie" qui enfile son costume. Très vite, certaines d’entre elles sont devenues virales et ont attiré l’attention des dirigeants de Disney, qui comme l’explique The Sun, seraient furieux et déterminés à trouver ceux qui se cachent sous les masques.

"Cela peut sembler bête mais pour Disney, protéger l’intégrité de ces personnages est primordial. Ils ont demandé à des enquêteurs de haut niveau de fermer le compte et d’essayer d’identifier les responsables, qui ne respectent pas leur contrat de travail", a expliqué une source au journal anglais.

Selon cette source, si l’entreprise est aussi stricte et protectrice, c’est avant tout pour préserver la magie et éviter que l’illusion soit brisée : "La dernière chose que Disney veut, c’est de voir les têtes décapitées de Mickey et Minnie qui deviennent virales, ou encore pire, que du contenu osé ou pour adulte soit diffusé. Certains clips montrent les personnages en train de danser et de se trémousser dans leurs tenues, ce qui n’est tout simplement pas conforme au message".

Jusqu’à présent, plusieurs comptes ont été supprimés mais les vidéos restent trouvables sur le net. Beaucoup d'internautes avaient prévu le coup et ont enregistré le contenu pour le reposter sur leur propre compte, parfois même sur d’autres réseaux sociaux.