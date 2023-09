Objets du quotidien ou emballages, l'application Scan4Chem permet d'identifier les substances chimiques dangereuses

L’application Scan4Chem, déjà présente dans 19 pays européens, est désormais disponible en Belgique, annonce l’ASBL de défense de l’environnement éco conso, à l’origine du lancement de l’application sur le territoire en collaboration avec le SPF Santé et le SPF Économie, ainsi que l’organisation environnementale flamande Bon Beter Leefmilieu.

Concrètement, Scan4Chem permet de scanner le code-barres d’objets comme des pailles, vêtements, poêles à frire, jouets, mouchoirs, matériel scolaire, meubles de jardin, etc. afin de savoir si ce produit contient des SVHC (substances of very high concern ou substances extrêmement préoccupantes).

Si l’information n’est pas disponible, il est alors possible d’envoyer une demande au fabricant ou au distributeur qui dispose de 45 jours pour se renseigner sur la présence de SVHC dont la concentration dépasse 0,1% de la masse du produit.

La base de données de l’application contient déjà plus de 50.000 produits en Europe. Les SVHC sont des produits chimiques pouvant représenter un danger pour l’homme et/ou l’environnement pour diverses raisons (perturbateurs endocriniens, substances cancérigènes, toxiques, etc.). Le règlement européen sur les substances chimiques stipule que les consommateurs ont le droit de savoir si des objets ou emballages contiennent ce type de produit.

Le lancement de l’application s’inscrit dans le cadre du Plan d’action national sur les perturbateurs endocriniens (NAPED), adopté en juin 2022, qui vise à "établir un cadre global et cohérent permettant de diminuer l’exposition aux perturbateurs endocriniens et limiter leurs conséquences sur la santé et l’environnement en Belgique". Scan4Chem est disponible gratuitement.