Saw revient avec un personnage emblématique et une bande-annonce qui annonce la couleur (horrifique et dérangeante)

Le prochain épisode de la série Saw sort en salles le 25 octobre prochain, et sa bande-annonce qui vient d'être dévoilée risque de vous faire frissonner d'horreur…

Saw X, réalisé par Kevin Greutert (Saw 6 et 7), est un interquel qui se situera chronologiquement entre les deux premiers films, sortis respectivement en 2004 et 2005. On y retrouve le criminel Jigsaw, atteint d'un cancer, qui se fait arnaquer par de faux médecins lui ayant fait miroiter une opération miraculeuse au Mexique. Il décide de se venger de ses escrocs en leur faisant jouer à un "jeu" macabre dont il a le secret…

Le personnage d'Amanda Young (incarné par Shawnee Smith) sera également de la partie. Les producteurs promettent "le volet le plus dérangeant de la franchise à ce jour". Âmes sensibles s'abstenir !