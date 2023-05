Savourons de délicieux desserts de saison à base de fromage frais

Aline Gérard fabrique son propre labneh, ce fromage frais qui nous vient du Proche Orient. Il faut tout simplement un yaourt grec que l’on va égoutter. On se munit donc d’une étamine, un linge fin que l’on utilise pour les gelées de fruits.

Mélanger 250 grammes de yaourt grec assez épais, bio, avec une pincée de sel, une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe d’huile d’olive.

Poser le mélange dans l’étamine et laissez reposer minimum 6 heures. Un petit-lait va s’écouler et on obtiendra une texture de fromage frais onctueuse, assez épaisse, avec une acidité savoureuse.

On peut le mélanger avec de la confiture de raisin, de fraises ou de cerises par exemple, et des herbes, comme la sarriette.

Ou le servir en accompagnement de fruits rôtis, comme des cerises cuites au four avec un peu de vinaigre balsamique, de thym et du sucre, ce qui va les caraméliser. Ou encore avec de l’ananas cuit au four ou au barbecue, avec citron vert et menthe. Aline Gérard rappelle d’ailleurs que l’huile d’olive ou de noisette, comme le poivre et les herbes, accompagne très bien les fruits !