Savoir-faire et tradition: c'est la saison des panettones

"Le fait de partager nos expériences, on gagne un peu du temps quand on fait une erreur" explique Philippe Bodeux, l'un des trois boulangers. "On s'échange nos avis, on s'envoie des messages, on fait une vidéo, une photo, et tout de suite, on a un retour."

Ce qui est compliqué dans la fabrication du panettone, c'est qu'il faut travailler avec un levain sucré. Pour les boulangers, c'est inhabituel. Et il faut trouver le bon dosage: "Trop de sucre va tuer les bactéries et les bonnes levures. S'il n'y a pas assez de sucre, on risque d'avoir un produit acide" précise le boulanger Sébastien Ramakers.

Savoir-faire et ... patience

Faire un panettone, c'est aussi être patient. Comptez trois à quatre jours car la pâte doit reposer à plusieurs reprises et monter. La sortie du four est également cruciale: "Il faut les retourner pour qu'ils gardent leur volume. Si on les laisse à l'endroit, ils s'affaissent" souligne Philippe Bodeux.

