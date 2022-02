Saviez-vous que Steven Spielberg a joué de la clarinette dans la bande originale des Dents de la mer ?

Ce sont deux figures iconiques d’Hollywood, Steven Spielberg et John Williams forment un duo inséparable depuis les années 1970. Mais saviez-vous que Spielberg était également, à ses heures perdues, un musicien et qu’il avait donné de sa personne pour la bande originale des Dents de la mer, dirigée par John Williams ?

Ce mardi 8 février, nous célébrions le nonantième anniversaire de l’une des figures emblématiques d’Hollywood, une icône de la composition de musiques de films, monsieur John Williams. Compositeur attitré de Steven Spielberg, John Williams a composé quelques-unes des plus belles pages du répertoire de musique de film, comme La Liste de Schindler, E.T, Rencontre d’un troisième type, ou encore 1941 et Les Dents de la mer. Et pour la musique de ces deux derniers films cités, John Williams a fait appel à un musicien étonnant, Steven Spielberg en personne !

En effet, Les Dents de la mer commencent au son d’une marche de John Sousa, jouée dans la rue par un groupe de musiciens à l’occasion des célébration du 4 juillet. Par souci de vraisemblance, John Williams voulait insuffler, dans l’interprétation de cette marche, une touche "d’amateur". Difficile à faire lorsqu’on enregistre la bande originale avec un talentueux orchestre symphonique d’Hollywood. C’est pourquoi Steven Spielberg, qui avait joué de la clarinette étant plus jeune, s’est gentiment proposé pour intégrer l’orchestre et "diminuer" le niveau de l’interprétation. Comme le rapporte le site Classic FM, John Williams, interrogé par le journaliste Jon Burlingame, a déclaré que Steven Spielberg "a ajouté juste la bonne qualité amateur à la pièce", tout en précisant que "quelques mesures survivent encore dans le film."

Une expérience qui se reproduira quatre ans plus tard. En effet, Steven Spielberg rejoindra une nouvelle fois l’orchestre dirigé par John Williams afin de participer à l’enregistrement de la bande originale de son film 1941.

Sans John Williams, les vélos ne volent pas vraiment, pas plus que les balais dans les matchs de Quidditch, ni les hommes en capes rouges. Il n’y a pas de Force. Les dinosaures ne marchent pas sur la terre.

Steven Spielberg

Cette collaboration entre John Williams et Steven Spielberg, commencée avec le film The Sugarland Express, n’est pas prête de s’arrêter, puisqu’on retrouvera la musique de John Williams sur le prochain film de Steven Spielberg, "The Fabelmans", un film qui est directement inspiré de la vie du réalisateur et qui devrait sortir à la fin de cette année 2022. Et si vous vous demandiez comment Spielberg et Williams travaillent ensemble, voici une archive qui nous plonge dans les coulisses de la composition de l’une des pages les plus célèbres du duo d’Hollywood, E.T, l’extraterrestre.