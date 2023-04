Saviez-vous que Prokofiev était un grand joueur d’échecs ?

La composition et la direction d’orchestre n’étaient pas les seuls talents que possédait Sergueï Prokofiev. Connu pour ses opéras, ses ballets, ses symphonies et ses concertos pour piano, Prokofiev était également un passionné d’échecs et a affronté les plus grands maîtres.

S’il fait danser les chevaliers dans son ballet Roméo et Juliette, Prokofiev faisait aussi danser cavaliers, reine, roi, fou et autres pions sur les échiquiers. En effet, le pianiste virtuose, le compositeur prolifique d’opéra, d’œuvres symphoniques et de ballet, et bien entendu de Pierre et le loup, enfant prodige qui écrivit sa première œuvre à l’âge de 5 ans seulement, était un grand joueur d’échecs.

Passionné par ce jeu depuis sa tendre enfance, Prokofiev ne manquait jamais une occasion d’assister à des tournois, suivant les résultats des plus grands maîtres d’échecs, ses idoles. En 1914, lors du tournoi international d’échecs qui se déroule à Saint-Pétersbourg, le jeune Prokofiev a l’occasion de rencontrer l’une de ses idoles, le futur champion du monde José Raúl Capablanca, avec qui il se liera d’amitié. Durant ce tournoi, Prokofiev aura même l’honneur de disputer plusieurs parties amicales avec son idole. S’il perd les deux premières parties, Prokofiev parviendra à battre Capablanca, un exploit et une grande fierté pour le jeune compositeur.

Sur des sites spécialisés dans les échecs, il est possible de retrouver les grandes parties de l’histoire des échecs et parmi elles, on retrouve notamment cette fameuse victoire de Prokofiev sur Capablanca. Sur ce site, nous pouvons admirer tous les coups de ces deux joueurs de talents.

Capablanca n’est pas le seul grand maître à qui Prokofiev s’est confronté. En 1933, le compositeur joue deux parties d’échecs contre Saviely Tartakower. Prokofiev a remporté la première partie, tandis que la seconde s’est soldée sur une égalité.

Prokofiev trouvera un adversaire coriace en la personne de David Oïstrakh. Le violoniste virtuose était, en effet, un très grand joueur d’échecs. Selon plusieurs sources, Oïstrakh était un joueur de première catégorie (le grade juste avant celui de grand maître). Les deux musiciens vivant non loin l’un de l’autre, ils avaient pris l’habitude de s’entraîner et de s’affronter. Oïstrakh confiera sur Prokofiev "qu’il pouvait passer des heures à réfléchir à ses mouvements". En 1937, le Master of Art Club de Moscou, duquel Prokofiev et Oïstrakh étaient tous les deux membres, invite les deux musiciens à s’affronter dans un match à 10 parties. Match amplement médiatisé puisque les parties seront relayées par les magazines échiquéens soviétiques de l’époque. Sur les 10 parties initialement prévues, seules sept d’entre elles furent jouées.

Autre grande figure de la musique classique à s’être confrontée au jeu (d’échecs) impitoyable de Prokofiev, Maurice Ravel qui affronta le compositeur russe en 1924 à Mont La Joli. Une rencontre que Prokofiev remporta haut la main, comme nous pouvons le voir sur ce site qui a reproduit la partie.