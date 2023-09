Saviez-vous que plusieurs œuvres classiques se cachent dans le jeu Tétris ?

Le classique est partout. Le classique est à l’origine de beaucoup de choses en Pop Culture. Le temps d’une chronique, Nicolas Buytaers vous propose de retrouver cette musique classique qui en a inspiré tant d’autres, en revenant à nos fondamentaux, en revenant à nos classiques. Et qui dit pop culture, dit notamment jeux vidéo.

Des petits "bip" des années 70 aux orchestres symphoniques d’aujourd’hui, la musique dans les jeux vidéo a énormément évolué, prenant une part de plus en plus importante dans la conception et dans l’intrigue même du jeu. Si les concepteurs de jeux vidéo font de plus en plus appel à des compositeurs pour créer une musique originale pour leur jeu, d’autres ont puisé dans le répertoire de la musique classique. Et parmi ces jeux, le plus célèbre de tous est sans conteste "Tétris".