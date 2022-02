Saviez-vous que ces insectes extraordinaires vivent dans nos régions ?

Saviez-vous pourquoi elle porte ce nom ? Tout simplement à cause de la position de ses pattes avant. Lorsqu’elle veut capturer une proie, la mante religieuse les positionne comme si elle allait prier pour mieux la dévorer après l’avoir capturer.

Reconnaissable à cause de son visage triangulaire, ses longues pattes et sa longue taille allant de jusqu’à 7,5 cm ; on la retrouve dans le Limbourg, bien qu’elle préfère généralement les endroits aux températures tropicales.