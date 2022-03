Saviez-vous que ces films étaient à l’origine des livres ?

Ce film qui a fait un carton plein à sa sortie est la troisième adaptation du roman "Dune" de Frank Herbert paru en 1965. Derrière ce succès se cache deux autres tentatives qui pour l’une n’a pas pu aboutir malgré le casting et pour l’autre a été un flop commercial. Les deux avaient comme point commun le fait d’être peut-être arrivés trop tôt par rapport à leur époque… En effet, le scénario demandait beaucoup de science-fiction et entremêlait de nombreuses histoires et sans l’intervention du numérique actuel, la réalisation était complexe.

En 2022, c’est donc une version divisée en plusieurs parties, afin de mieux comprendre l’histoire, et avec une technologie de pointe que Denis Villeneuve relève le défi.