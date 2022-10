Saviez-vous qu’on fait du vin orange dans le centre de Bruxelles ? Découverte du Zone Orange de Gudule !

Gudule Winery, c’est un projet un peu alien qui fait du vin à Bruxelles et leur dernière création c’est le vin orange bruxellois.

On en entend de plus en plus parler depuis deux ans, le vin orange est de toutes les tables et les soirées de ceux qui aiment la découverte. Si les vignerons français l’ont adopté depuis quelques années, le monde viticole belge n’est pas en reste avec, notamment, la cave bruxelloise Gudule.

On en trouve du classique, du bio et même du nature mais cette dernière version peut être un peu difficile pour les habitués du vin classique.