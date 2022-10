Savez-vous quelle est l’œuvre musicale qui marque le début de la musique moderne ?

C'est une œuvre charnière de la musique du XXe siècle, une œuvre qui s'ouvre avec un célébrissime solo de flûte... Mais quelle est cette œuvre musicale qui marque le début de la musique moderne ?

Il s'agit du Prélude à l'Après-midi d'un faune de Claude Debussy, qui est donc considéré comme le compositeur de la première œuvre de musique moderne. C’est du moins ce qu'affirme le compositeur et chef d’orchestre Pierre Boulez.

Claude Debussy a alors 30 ans, affublé d’un Prix de Rome, et est peu préoccupé par le fait de se construire un nom ou de plaire au monde. C’est son Prélude à l’Après-midi d’un faune qui représentera son premier grand succès. Il le compose entre 1892 et 1894, Debussy a pour habitude de faire de longues recherches, plusieurs essais, et de faire mûrir ses idées. Voici ce qu’il dit de son Prélude : “la musique de ce Prélude est une illustration très libre du beau poème de Mallarmé. Elle ne prétend nullement à une synthèse de celui-ci. Ce sont plutôt les décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves du Faune dans la chaleur de cet après-midi.”

La pièce s’ouvre donc avec un célébrissime solo de flûte traversière, instrument adoré par Debussy. Toute la construction orchestrale est subtile et particulière : c’est de la poésie en musique, mais c’est aussi poétiquement musical, les timbres choisis, la taille de l’orchestre, assez réduit par rapport aux habitudes de l’époque, l’absence de rythme soutenus ou de pulsations enivrantes, tout cela flotte pour donner l’impression ressentie par la lecture du poème de Mallarmé et des aventures de son faune, c’est une grande ondulation. L’harmonie, aussi, doit être soulignée tant elle est originale pour l’époque et s’inscrit en rupture avec les conventions d’alors. C’est pour toutes ces raisons que le Prélude à l’Après-midi d’un faune est l’œuvre charnière de la musique du XXe siècle.

Avec cette œuvre, Debussy trace un chemin, celui de la musique moderne. Audace et génie font décidément bon ménage.