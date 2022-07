Savez-vous quel compositeur était un passionné de trains ?

Rien ne pouvait plus le ravir, puisque voyager voulait dire prendre le train. Le talentueux compositeur avait établi sa résidence à Prague, et à quelques pas de chez lui se trouvait la gare Franz Josef I où il se rendait sans arrêt, et pas seulement pour embarquer dans un train en raison de sa carrière mais simplement pour observer les allers et venues des locomotives. Il en profite pour échanger quelques mots avec les travailleurs du rail et probablement les questionner sur des aspects techniques. Ajoutons à cela qu’il avait parfaitement mémorisé les horaires de tous les trains arrivant et sortant de la gare et nous aurons le tableau complet de son enthousiasme ferroviaire.

La musique d’Antonin Dvorak est pourtant plus nourrie par le folklore que par le mécanisme du train, mais ce qui le fascinait le plus, c’était semble-t-il l’agencement magique que constituaient toutes les pièces de la locomotive.