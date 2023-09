Savez-vous que l’upcycling s'invite aussi au Sablon Design Market ?

Quand l’upcycling intègre le Sablon Design Market

On connaissait les meubles retapés, la récup’ de mobilier d’époque, le détournement d’objets du quotidien pour leur redonner une seconde vie mais depuis quelques années, la mode est clairement au recyclage de nos vêtements.

Valérie Gilson, une des exposantes du Sablon Design Market, a fait un détour par le studio de Bruxelles Matin pour nous parler de cet event et d’une grosse nouveauté: l’upcycling abordable dans le monde de la mode qui s’invite aussi dans les stands de ce très bel événement.

Je découpe souvent des chemises hommes pour créer des pièces uniques. A l’époque, le coton était de meilleure qualité et c’est pour ça que j’aime transformer ces anciens vêtements.

Elle part souvent de costumes hommes anciens et de chemises hommes anciennes aussi. Elle chine ces vêtements sur les différents marchés et brocantes de la capitale et elle les transforme. C’est là que la magie opère !

Il risque d’y avoir de l’agitation ce weekend place du Grand Sablon

Une 6e édition qui présente les dernières tendances du design et, surtout, met en avant le talent de nos artisans. Ils sont déjà en train de se mettre en route pour aller installer leurs stands et vous accueillir au mieux. C’est le cas de Valérie Gilson, une créatrice/couturière bruxelloise qui a fait un détour par notre studio avant de se rendre Place du Grand Sablon pour nous raconter son histoire, sa passion pour l’upcycling. Elle nous raconte son aventure et son engouement pour le recyclage de ces vêtements qui deviennent des pièces uniques dans le studio de Bruxelles Matin.