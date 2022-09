Savez-vous pourquoi Jean-Sébastien Bach a été jeté en prison en 1717 ?

C'est un scoop vieux de 300 ans. Saviez-vous que le Cantor de Leipzig a fait un petit tour par la case prison. Mais pourquoi le grand maître Bach a-t-il été enfermé ? Vol, consommation illicite de substances prohibées ou toute autre forme de délit, que s’est-il passé ?

Nous sommes à l’automne 1717, Bach est âgé de 32 ans environ et cela fait quasi 10 ans qu’il travaille comme organiste et premier violon de la chapelle du duc de Weimar, Guillaume. Mais il s’ennuie… L’année précédente, un poste de maître de chapelle, supérieur au sien, lui échappe à cause d’une décision de son patron, le fameux duc Guillaume de Weimar qui voulait l’octroyer à Telemann, qui finira par refuser l’offre. Mais pour autant, Bach en veut au duc de Weimar de lui avoir préféré un compositeur extérieur pour un poste qui, logiquement, lui revenait de droit.

Une année passe, et un jour le prince Léopold de Köthen, beau-frère du duc de Weimar, lui propose un poste de maître de chapelle de la cour de Köthen. Le Prince lui offre la plus grande promotion que pouvait obtenir un musicien à l’époque. Le fameux poste de Herr Kapellmeister. C’est beaucoup mieux payé, beaucoup plus prestigieux, et surtout cela permet à Bach de faire un pied de nez au duc de Weimar qui, un an plus tôt, ne l’avait même pas considéré pour un poste équivalent à Weimar.

Bach accepte donc la proposition du Prince de Köthen. Mais en apprenant la nouvelle, le duc de Weimar en prit ombrage et décida d’emprisonner Bach, pour un peu moins de 4 semaines, du 6 novembre au 2 décembre de cette année 1717. On ne rigole pas avec ça au XVIIIe siècle !

Cependant, il semble que l’emprisonnement ait été relativement confortable, et Bach a pu ensuite prendre ses fonctions à Köthen et heureusement pour nous car c’est une formidable période de composition pour lui, il y crée la plupart de ses chefs-d’œuvre de musique instrumentale.