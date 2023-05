Savez-vous d’où vient le célèbre hymne de l’Eurovision ?

Composé par le compositeur français vraisemblablement entre 1688 et 1698, ce Te Deum en ré majeur est un motet pour chœur, solistes et orchestre. Charpentier aurait composé pas moins de six Te Deum, œuvres que l’on composait volontiers au XVIIe siècle pour célébrer divers événements joyeux. Seuls quatre d’entre eux nous sont parvenus. Mais de ces quatre œuvres, c’est assurément le Te Deum en ré majeur qui est le plus connu, et pour cause, les huit premières mesures de son prélude sont diffusées à chaque retransmission d’un programme en eurovision.

Une renommée qui n’était pas courue d’avance, puisque, si Charpentier était un compositeur de premier ordre de son vivant, son œuvre est quelque peu tombée dans l’oubli à sa mort. Il faudra attendre deux siècles pour qu’on commence à redécouvrir la musique du compositeur du XVIIe siècle. Quant au fameux Te Deum en ré majeur, il ne sera redécouvert qu’au début des années 1950, par un musicologue belge, Carl de Nys. C’est donc, indirectement, grâce à de Nys que le Te Deum de Charpentier deviendra, dans les années 1950, un véritable tube, puisque c’est à la suite de sa découverte que l’Union européenne de radio-télévision a choisi de faire du prélude de l’œuvre son indicatif pour les retransmissions télévisées en eurovision.

Ainsi, les premières mesures du Te Deum de Charpentier résonnent pour la première fois dans les télévisions de millions de foyers, le 2 juin 1953, à l’occasion du Couronnement de la reine Elizabeth II, premier événement à être diffusé en eurovision. Et donc, depuis 1956, le Concours Eurovision de la chanson s’ouvre par une œuvre de musique classique.