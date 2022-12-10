Східні смаки на Шумані | Saveurs de l'Est au quartier Schuman

Цієї суботи з 10.00 до 17.00 в Європейському кварталі вшановуватимуть гастрономію східних країн Європи. Саме тут з 5 по 19 грудня під великим ефемерним шатром проходить фестиваль "Schuman Lights Up". Ідея: проводити заходи, які представляють культурне розмаїття району в комфортній і теплій формі.

Подивіться на розклад: кожен день щось організовується! Концерти, виставки, дегустації, танці...Schuman Lights Up Programme – EN – Schuman Square

Цієї п’ятниці конголезька спільнота також у центрі уваги, і ми будемо танцювати румбу під великим верхом!

Обігрів приміщень здійснюється екологічно, завдяки водневому паливному елементу.

Європейський Союз використовує фестиваль, щоб пояснити, що він впроваджує як екологічно чистіші альтернативи та свої амбіції на майбутнє ("Європейський зелений пакт"). Дидактичну виставку можна відвідати на місці.