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Ukraine - Україна

Східні смаки на Шумані | Saveurs de l'Est au quartier Schuman

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il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Цієї суботи з 10.00 до 17.00 в Європейському кварталі вшановуватимуть гастрономію східних країн Європи. Саме тут з 5 по 19 грудня під великим ефемерним шатром проходить фестиваль "Schuman Lights Up". Ідея: проводити заходи, які представляють культурне розмаїття району в комфортній і теплій формі.

 

Подивіться на розклад: кожен день щось організовується! Концерти, виставки, дегустації, танці...Schuman Lights Up Programme – EN – Schuman Square

 

Цієї п’ятниці конголезька спільнота також у центрі уваги, і ми будемо танцювати румбу під великим верхом!

 

Обігрів приміщень здійснюється екологічно, завдяки водневому паливному елементу.

 

Європейський Союз використовує фестиваль, щоб пояснити, що він впроваджує як екологічно чистіші альтернативи та свої амбіції на майбутнє ("Європейський зелений пакт"). Дидактичну виставку можна відвідати на місці.

Des saveurs de l’Est au Rond-Point Schuman

 

Ce samedi, de 10h à 17h, la gastronomie des pays de l’Est sera mise à l’honneur, dans le quartier européen. C’est là que se tient depuis le 5 décembre et jusqu’au 19 décembre le festival " Schuman Lights Up ", sous un grand chapiteau éphémère. L’idée : accueillir de façon confortable, chaleureuse, des événements qui représentent la diversité culturelle du quartier.

Jetez un œil à l’agenda : tous les jours, quelque chose est organisé ! Concerts, expos, dégustations, danses…Schuman Lights Up Programme – FR – Schuman Square

Ce vendredi, la communauté congolaise est d’ailleurs à l’honneur, et on dansera la rumba sous le chapiteau !

Les lieux sont chauffés de façon écologique, grâce à une pile à hydrogène. L’Union Européenne profite du festival pour expliquer ce qu’elle met en place comme alternatives plus respectueuses de l’environnement, et ses ambitions pour l’avenir (" pacte vert européen "). Une expo didactique est à visiter sur place. 

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