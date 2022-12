Saverio, l’horloger qui transmettait sa passion : « on ne va pas partir avec tout ce qu'on sait »

De l’autre côté de la table de travail, se trouve Gaspard. Vingt-deux ans, fraichement diplômé à la sortie du Covid, le jeune horloger de Hellebecq exerce et continue d’apprendre son métier sous le regard attentif de l’ainé. Sa place, il a dû la mériter et chez les horlogers, hors de question de se présenter avec une minute de retard.

" Gaspard m’avait envoyé un email parce qu’il souhaitait réaliser des réparations à domicile mais ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse alors je n’ai pas donné suite. Un jour il m’a appelé me demandant si je cherchais toujours quelqu’un... Alors je lui ai dit ‘écoute, si tu veux, tu peux venir tout de suite. En fait, je l'ai testé... quand je lui ai dit que tout de suite, c'était pour voir un petit peu s'il était vraiment volontaire et motivé. Une demi-heure après, il est arrivé, on a discuté ensemble, on s'est bien entendu. Je me suis lancé et je lui ai proposé un mi-temps. Depuis quelques mois maintenant, il travaille chez moi et c’est un super bon élément ", explique Saverio Mangione.

Le feeling passe bien et les 2 horlogers. Avoir quelqu’un qui l’aiguille était important pour Gaspard : " Comme je débute, il y a toujours des choses à apprendre, comme dans tout métier, car on apprend tout au long de sa vie, donc c'est important d'avoir un feed-back sur notre travail, sur ce qu'on fait, sur nos méthodes. Et ça, c'est important d'avoir ce retour d'un horloger plus expérimenté qui peut me guider ", explique Gaspard Falys.