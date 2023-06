"Save Your Wardrobe" : une application pour stocker et allonger la durée de vie de sa garde-robe

Partant du constat que la plupart des consommateurs ne portent qu’un cinquième de leur garde-robe, Hasna Kourda a créé en 2020 l’application Save Your Wardrobe, qui convie le public à stocker ses habits numériquement afin de l’aider à les optimiser et accroître leur durée de vie. Trois ans plus tard, le succès est tel que le programme se voit décerner le prestigieux prix de l’innovation LVMH 2023.

Les études sont unanimes : hommes et femmes achèteraient beaucoup plus de vêtements que nécessaire. Un véritable gâchis si l’on considère que la mode est l’une des industries les plus polluantes au monde, avec pas moins de quatre milliards de tonnes d’équivalent CO₂ émises par an.

Née en Tunisie, Hasna Kourda lance en 2020 l’application Save Your Wardrobe, basée sur l’intelligence artificielle. La plateforme, qui vient de rafler le très convoité "Prix LVMH Innovation Award", vise à réduire le gaspillage et les déchets, en offrant la possibilité au public de suivre pas à pas sa consommation de vêtements. Il s’agit non seulement de visualiser numériquement sa garde-robe en quelques clics, mais aussi de faire en sorte de l’optimiser au quotidien et d’accroître significativement sa durée de vie pour éviter de surconsommer. Le tout sans avoir à plonger en apnée dans son dressing pour tenter d’y dénicher 'LA' pièce qui s’y est cachée entre deux piles plusieurs années auparavant.