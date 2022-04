Save My Soul : Fontella Bass

Chez Chess, la firme de Leonard et Phil à Chicago, on crée dès 1951 Checker. Puis, plus tard Argo qui deviendra Cadet fin des 50’s. Checker est consacré aux artistes afro-américains : blues et R’n’B avec Little Milton, Muddy Waters, Sugar Pie Desanto ; doo-wop avec The Flamingos ; rock’n’roll avec Bo Didley et Soul avec Joe Tex, The Vibrations et une jeune chanteuse de Saint-Louis Fontella Bass.