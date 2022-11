"Save Me", le nouveau single de Calumny : de la pop-house efficace

Bastien et Quentin se rencontrent en 2017, alors qu’ils poursuivent tous les 2 leur passion de DJ. Partageant une affection commune pour la house music et influencés par des pionniers comme Lost Frequencies ou encore Don Diablo, ils décident de s’allier un an plus tard pour former le duo Calumny.



Leur premier single Infinitely atteint rapidement 100.000 streams et signe la première entrée du duo sur les radios nationales belges (Fun, Radio Contact). Calumny décide d’apporter une touche de pop à ses productions et sort le single What I Desire en 2020, suivi par Selfish 2 mois plus tard. Les 2 titres inondent les radios nationales et permettent une ascension aussi rapide qu’inespérée au vu de la situation sanitaire rendant les tournées impossibles.