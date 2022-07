Savannah De Bock, la golfeuse prodige belge de 16 ans qui titille (déjà) les professionnelles

D’abord un peu hésitante au moment de mettre des mots sur des ambitions qu’elle ne dissimule plus vraiment, elle se détend au fil des minutes et nous confie bientôt s’envoler pour les Etats-Unis. Un rêve d’enfant qui se concrétise : "Il me reste encore un an et demi à l’école puis je partirai pour les Etats-Unis, à l’Université de Georgia pour faire des études. Je vais beaucoup m’entraîner là-bas, mon rêve c’est vraiment de passer pro, mais je veux quand même avoir un diplôme. L’école qui sera adaptée à mes entraînements et non l’inverse."

Quand on lui demande si, à ses yeux, c’est devenir joueuse de golf professionnelle… ou rien, la réponse, à nouveau étonnamment mature pour son âge, fuse : "C’est devenir joueuse professionnelle ou avoir un diplôme dans les sciences si possible. Mais c’est juste ma passion, je ne m’imagine pas faire autre chose que du golf" avoue-t-elle simplement.

Focalisée sur son objectif premier, marcher dans les pas des géantes du golf mondial, ses idoles Annika Sörenstam, Laura Davis ou encore Juli Inkster, elle garde malgré tout les pieds sur terre. Malgré cette (étouffante ?) pancarte de future pépite du golf mondial qu’elle colporte depuis ses débuts : "Comment je vis la pression ? J’essaie de ne pas trop y penser. Je me dis que c’est mon sport, ma passion avant tout. Évidemment, je me dis qu’il y a des gens derrière moi, des gens qui m’encouragent, il faut que je fasse de mon mieux. Mais c’est plus un support qu’une pression. J’ai évidemment peur de moins bien faire mais j’ai surtout envie de bien faire et ça surpasse toutes les peurs que je pourrais avoir."