Sauvons les ours des griffes de l’Homme : quels gestes peut-on adopter à notre échelle ?

Le mois de février est consacré aux ours avec la Journée mondiale pour sauver les ours, qui précède de quelques jours celle de l’ours polaire, le 27 février. Dans ce cadre, découvrez ces gestes à adopter pour préserver à notre échelle les différentes espèces qui peuplent la Terre.

Peu de gens le savent en Europe mais depuis 2007 existe la journée mondiale pour sauver les ours, d’abord instaurée aux États-Unis. Cette journée est importante, au vu des dangers qui guettent de nombreux animaux sauvages à travers le monde. Nous entrons en effet déjà dans une sixième extinction de masse à cause des activités de l’Homme. Pour les experts comme Bruno David, Président du Museum national d’Histoire Naturelle, il est grand temps d’agir.

Dans le cas des ours, sur les huit espèces différentes identifiées, six sont menacées dont les pandas géants, les ours à lunettes ou les ours polaires en proie à une extinction complète d’ici 2100. Les ours bruns d’Europe et les ours noirs d’Amérique restent quant à eux en voie de disparition. Fonte des glaces liées au réchauffement climatique, déforestation, chasse et braconnage sont parmi les causes les plus nocives pour leur préservation.

Il est donc urgent d’intervenir pour arrêter ces maltraitances et extinctions, alors quelles solutions pouvons-nous adopter en tant que citoyens si les différents gouvernements ne prennent pas des décisions rapides à leur égard ?