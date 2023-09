Sauvons les enfants : une tragédie qui laisse pourtant la porte ouverte à l’espoir en l’humanité

Tout au long de la journée, c’est un véritable miracle d’Humanité qui se déroule au nez et à la barbe – ou presque – des sentinelles allemandes. Plusieurs dizaines de Juifs, principalement des enfants, un bébé même, seront sauvés de la déportation et d’une mort certaine grâce au courage et à l’abnégation des cheminots, de quelques riverains et autres Lillois.

Encore une fois, on ne sort pas indemne de cette histoire. Celles et ceux d’abord qui ont été sauvés voici plus de 80 ans. Mais aussi le téléspectateur à qui s’ouvre l’espoir d’oser espérer un monde meilleur.