"Sauvons Bambi" détecte des faons en danger grâce à la technologie des drones !

Tanguy Allard est un lève-tôt en ce moment. A cinq heures du matin, il part à la recherche des faons de chevreuils qui viennent de naître. Ces animaux sont difficiles à repérer à l'œil nu : ils se cachent sous les hautes herbes pour ne pas être repérés par des prédateurs. Pour les trouver, Tanguy utilise alors une solution technologique : un drone. "Le drone est équipé d'une caméra thermique et d'une caméra classique. La caméra thermique sert à détecter les sources de chaleur. L'autre - située juste en-dessous - me confirme si c'est bien un faon ou autre chose", explique le cofondateur de l'association "Sauvons Bambi".

Les faons sont en fait en danger dans les champs. Dès le mois de mai, dans les parcelles, les agriculteurs fauchent l'herbe. Si les animaux ne sont pas localisés par les drones, ils risquent d'être tués et mutilés par les engins agricoles. "Les jeunes faons ne suivent pas encore la maman. Ils restent seuls, après la naissance, entre une semaine et quinze jours. Après, ils suivent la maman et il n' y a plus de danger pour eux" développe Marcel Ingels, chasseur. En Allemagne, entre 90.000 et 100.000 faons périssent chaque année d'après l'association.

A voir : TV Lux a suivi une mission de sauvetage de l'association "Sauvons Bambi"

Les opérations de recherches sont rapides : en une minute, l'opérateur détecte les sources de chaleur sur une superficie de quatre hectares. Quand le faon est repéré, les bénévoles placent immédiatement une caisse sur lui pour signaler sa présence à l'agriculteur. Philippe Borlée, agriculteur, est content de collaborer avec l'association : "Le faon se cache au maximum. Le bruit ne fait pas peur à l'animal. Pour l'agriculteur, c'est impossible de le voir". Après le passage du tracteur, la caisse est retirée et la chevrette vient s'occuper de son faon.

>>> Vedia vous présente l'association "Sauvons Bambi"

L'association "Sauvons Bambi" a été mise sur pied en 2019 par Cédric Petit et Tanguy Allard. En 2021, 204 faons ont été sauvés, mais l'association s'occupe aussi du sauvetage d'autres animaux comme des lièvres, des renards ou des oiseaux nicheurs. Actuellement, près d'une trentaine de pilotes bénévoles sont référencés sur le site internet de l'association. L'association compte d'ailleurs sur vos dons, notamment pour acheter des caméras thermiques supplémentaires.

(Cet article a été écrit en juin 2021, actualisé en mai 2022)